Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает ORF.at.

Он считает, что люди заблуждаются, когда считаю этот штамм менее опасным, отметив, что "Омикрон" также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям.

Он акцентировал внимание на то, что многие недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.

Не заблуждайтесь, Омикрон приводит к госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи заполняют медицинские учреждения... Омикрон может быть в среднем менее тяжелым, но повествование о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение (...) и уносит больше жизней.

Гебрейсус также заявил, что пандемия еще не закончилась. А из-за сильной заразности "Омикрона" вероятно возникновение других штаммов коронавируса.

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Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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