Чутки про погіршення відносин України та США через нібито суперечку президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського через розбіжності в оцінках російської загрози не відповідають дійсності. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Немає ніякого погіршення відносин між Україною та Вашингтоном. Між президентом Байденом і Зеленським починаючи з минулого року відбулася безпрецедентна кількість контактів. Так само розмовляю зі своїм колегою я, так само розмовляє зі своїм колегою Андрій Єрмак. У нас найбільше постачання військового обладнання і зброї за минулий рік в історії двосторонніх відносин. 650 мільйонів доларів - на таку суму Америка нас підтримала. Є відвертий, чесний діалог, не "ванільний", він дружній і рівноправний.

Водночас очільник МЗС України ухилився від відповіді на питання чи зрадила Україну Німеччина.

Ми, як дипломати, працюємо над тим, щоб знаходити рішення, і щоб ці відносини розвивалася. Але зараз дійсно попри багато корисних добрив справ, які Німеччина зробила для України, є декілька таких показових тем, у тому числі це постачання зброї, це ставлення Німеччини до "Північного потоку -2", це санкції щодо Росії, за якими народ України і буде давати свою оцінку наскільки дружньою є Німеччина для нашої держави.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба прокоментував евакуацію іноземних посольств з України.