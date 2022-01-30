Дмитро Кулеба прокоментував евакуацію іноземних дипломатів з України [ Редактировать ]
Західні партнери скоріше "дмухають на холоду воду", коли попереджають Україну про загрозу російського вторгнення. А евакуація посольств деяких західних країн є передчасною. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
В Україні є 129 дипломатичних представництв різних і менше десяти з них займаються зараз евакуацією членів сімей персоналу посольств. Ця статистика говорить за себе. Вчора говорив з міністром закондонних справ Франції, і вони залишають поольство в повному складі. З Європейським Союзом гооврив, вони теж залишають. Важко уявити, що у них немає повности картини і повних розвідданних. Тому ми чесно сказали тим країнам, які розпочали евакуацію членів сімей співробітників посольств, що це рішення передчасним і для нього наразі відсутні підстави.
Очільник МЗС України вважає малоймовірним вторгнення російської армії до України найближчим часом.
Нам казали, що буде війна в грудні, потім у січні. Промерзла земля, вчора був мороз, сьогодні вже потеплішало. Тобто нам постійно ці речі вкидають. І ми дійсно зберігаємо пильність, і враховуємо кожен сценарій, але дипломатія продовжує працювати. І це головний результат - ситуація утримується на дипломатичному рівні.
Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба закликав Берлін не підривати єдності Заходу.
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