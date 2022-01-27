Сдерживание России: Кулеба назвал четыре направления [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга назвал четыре направления сдерживания России на фоне угрозы вторжения в Украину.
Кулеба призывает сфокусироваться на них.
Первый фактор
Первый - политически скоординированные, последовательные месседжи России, что ее потенциальное вторжение в Украину провалится, будет встречено с очень жестким политическим и экономическим сопротивление со стороны наших западных партнеров.
Второй фактор
Кулеба назвал второй фактор - это подготовка экономических санкций против России.
Мы слышали много важных и вдохновляющих месседжей о той цене, которую России придется заплатить. К сожалению, эти месседжи недавно были ослаблены из-за публичных дискуссий о санкциях, которые не будут введены против России. Конечно, это вдохновляет Путина и он может прийти к выводу, что санкции с которыми он может столкнуться, фактически окажутся терпимыми.
Глава МИД Украины заявил, что такие месседжи должны прекратиться. В Украине надеятся, что будет разработан очень сильный и последовательный пакет экономических мер против России, который будет лучше всего служить целям сдерживания России.
Третий фактор
По словам Кулебы, третьим элементом будет укрепление сотрудничества с Украиной в военной сфере и в сфере обороне.
Глава украинской МИД, выразив благодарность властям Дании за поддержку оборонного сектора Украины, сказал:
Каждая страна может что-то сделать при наличии политической воли
Четвертый фактор
Четвертый фактор - поддержка экономической и финансовой стабильности Украины, которую пытается подорвать российская власть.
Мы не можем позволить России добиться успеха в этом.
По его словам, сейчас США и другие страны сейчас рассматривают различные меры помощи Украине в этом аспекте.
Если мы добьемся успеха по всем четырем пунктам, мы добьемся успеха в этом противостоянии, мы не позволим Путину разрушить безопасность Европы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал подробности встречи.
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