Переговори Зеленського і Байдена: західні ЗМІ написали, що розмова була "недоброю" [ Редактировать ]
Говорив Володимир Зеленський сьогодні і про телефонну розмову з Джо Байденом. Президенти спілкувалися напередодні. І в західних ЗМІ одразу з'явилася інформація, що бесіда була "недоброю". Політики начебто сперечалися.
Та чи правда це? Що про це сказав Зеленський і що говорять в Америці? Наш Дмитро Анопченко з Вашингтона - розкаже.
Про можливість збільшення економічної допомоги для України заявляє Білий дім від імені Джо Байдена. Американська адміністрація повідомляє, що лише за останній рік Україні надали за різними програмами пів мільярда доларів - і розглядають можливість додаткової макроекономічної підтримки, аби не допустити кризи в українській економіці - в умовах нестабільності через імовірний напад.
Цю заяву Білий дім поширив за підсумками телефонної розмови Байдена і Зеленського, що тривала годину двадцять хвилин. І довкола неї справжній детектив. CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що, начебто, "розмова відбувалася недобре" - це заголовок новини, яка, подивіться, і досі на сайті. Телекомпанія передає, що у Вашингтоні й Києві не згодні з оцінками імовірності російської атаки. Байден начебто сказав, що напад невідворотний, і станеться він у лютому, коли замерзне ґрунт.
А його український співрозмовник, за даними CNN, нібито переконував, що загроза завищена. Це - фабула. Далі - шквал спростувань. "Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності" - пише речник президента Зеленського; "повідомлення ЗМІ стосовно якогось конфлікту, що стався вчора, є недостовірними", - переконує очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба.
Є вже коментарі з американського боку; тут трішки інша версія. Зокрема, за словами речниці Ради нацбезпеки США, Байден справді говорив, що є висока імовірність нападу на Україну саме в лютому, але решта подробиць - неправдиві. Зараз складно сказати, що саме сталося: витік, помилка чи інформаційна спецоперація, жертвою якої стало впливове ЗМІ. Кореспондентка CNN при Білому домі видалила свій допис щодо цього - і не виходить на зв'язок; ясності немає, і всі чекають офіційної позиції Білого дому і чіткого пояснення від речниці Байдена Джен Псакі. Лунають навіть вимоги оприлюднити стенограму розмови.
Далі - про події, навколо яких немає плутанини. Пентагон заявляє, що США готують до відправлення в Україну і оборонні, і наступальні засоби - у рамках нового пакету допомоги. Речник військового відомства Джон Кірбі не повідомляє, яка саме буде зброя, але каже – "Вашингтон робить усе необхідне, аби прискорити постачання".
РБК-Україна із посиланням на вітчизняне Міноборони дає ширшу інформацію: Україна очікує від США 45 літаків із військовою допомогою, чотири з них уже прибули. І це - за даними співрозмовників агентства, будуть "військові вантажі на 200 мільйонів доларів - зокрема, протитанкова зброя і засоби контрбатарейної боротьби".
Ще з важливих новин: уже наступного понеділка Сполучені Штати просять скликати Раду безпеки ООН саме з українського питання. Щоб докладно обговорити ситуацію на кордоні - зокрема, скупчення військ. Говорять про це і в Білому домі.
Під час останнього брифінгу прессекретаря президента пролунало: "оцінки США щодо можливості російського вторгнення в Україну не змінилися" і напад "може статися в будь-який момент".
Ще з минулого тижня ми бачимо підготовку та нарощування сил на кордоні - і вторгнення може статися будь-якої миті.
І тут варто звернути увагу на обіцянку, яку дала заступниця Держсекретаря Торія Нуланд. Вийшовши до преси у Держдепі, дипломат сказала: "буду відвертою, якщо Росія вторгнеться в Україну, - "Північний потік-2" буде зупинено". І в очах американської адміністрації це дуже серйозний стримувальний фактор.
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CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що, начебто, "розмова відбувалася недобре".
Володимир Зеленський та Джо Байден вже скоординували позиції до майбутньої дискусії у Радбезі ООН. Напередодні увечері вони спілкувалися телефоном.
Зібратися пропонують на початку наступного тижня. Аби обговорити агресивну поведінку Москви щодо України.
Більшість заяв щодо України зараз робить Держсекретар Блінкен - і від Президента Байдена давно вже чекали, що він висловить свою позицію.
Більшість заяв щодо України зараз робить Держсекретар Блінкен - і від Президента Байдена давно вже чекали, що він висловить свою позицію.