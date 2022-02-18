Центр Донецка "оглушил" разрушительный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В центре оккупированного города Донецка произошел сильный взрыв возле здания так называемого "правительства ДНР". Об этом сообщают местные информационные порталы.
Таким образом, утверждается, что около 19:00 было взорвано транспортное средство на парковке возле здания "дома правительства".
Отмечается, что по предварительным данным, взорвана машина "начальника народной милиции ДНР" Синенкова. Сам он не пострадал. В настоящее время к месту взрыва направились пожарные расчеты.
Читайте также, жители оккупированного Донецка в соцсетях сообщили, что услышали звук очень громкого взрыва. Примерно в 15:15 по городу прокатилась сильная волна, местные журналисты сообщили, что что-то взорвалось прямо в центре города.
Кроме того, в Донецкой области произошла стрельба на территории кафе, жертвами которой стали два человека. Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, стрельбу устроили двое военнослужащих вооруженных сил Украины.
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