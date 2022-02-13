Стрельба произошла около полуночи в кафе Источник: Национальная полиция Украины

В ночь на воскресенье, 13 февраля, в Донецкой области произошла стрельба на территории кафе, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в селе Гранитное Волновахского района около 00:45. В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями кафе произошла стрельба.

По вызову сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая". Предварительная информация о пострадавших: один человек погиб на месте, еще один - в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали.

Правоохранители задержали двух мужчин, у них изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие.

Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, стрельбу устроили двое военнослужащих вооруженных сил Украины.

В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам", "покушение на умышленное убийство" и "хулиганство".

Напомним, что вчера под Донецком прогремел мощный взрыв, который переполошил жителей оккупированного города.