Под Донецком военные устроили перестрелку в кафе, погибли двое [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В ночь на воскресенье, 13 февраля, в Донецкой области произошла стрельба на территории кафе, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел в селе Гранитное Волновахского района около 00:45. В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями кафе произошла стрельба.
По вызову сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая". Предварительная информация о пострадавших: один человек погиб на месте, еще один - в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали.
Правоохранители задержали двух мужчин, у них изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие.
Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, стрельбу устроили двое военнослужащих вооруженных сил Украины.
В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам", "покушение на умышленное убийство" и "хулиганство".
Напомним, что вчера под Донецком прогремел мощный взрыв, который переполошил жителей оккупированного города.
по теме
На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в субботу, 5 февраля, ранение получил военнослужащий ВСУ. Воин находится в госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное
До адмінмежі з Кримом - кілька кілометрів. Тут відбуваються військові навчання. За легендою, Дамбу неподалік Колончака, яка колись подавала воду на півострів, захопили й замінували десятки молодиків.
Жители оккупированного Донецка в соцсетях сообщили, что услышали звук очень громкого взрыва. Примерно в 15:15 по городу прокатилась сильная волна. Главарь самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о взрыве в центре Донецка
В Тернопольской области мужчина, которого родственники оставили голодным, зарезал отца и ударил ножницами в лицо брата. Конфликт между родственниками возник во время ужина. Отец и старший брат отказались поделиться с младшим мясом. Разгневанный мужчина схватил кухонный нож и ударил им 61-летнего отца в грудь
Противовоздушная оборона является одним из слабых мест украинской армии и нуждается в совершенствовании. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Украины Алексей Резников
На столичной Оболони правоохранители задержали киевлянина, застрелившего свою сожительницу. Стрелок рассказал, что выпивал вместе со своей сожительницей и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове женщины травматический пистолет и выстрелил в затылок