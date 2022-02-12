Под Донецком прогремел мощный взрыв [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Жители оккупированного Донецка в соцсетях сообщили, что услышали звук очень громкого взрыва. Примерно в 15:15 по городу прокатилась сильная волна.
Местные журналисты сообщили, что что-то взорвалось прямо в центре города. Якобы со стороны ВСУ прилетел снаряд 152 мм.
Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин опроверг информацию о взрыве в центре Донецка главному редактору пропагандистского ресурса RT Маргарите Симоньян.
Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно...
Напомним, что издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом якобы заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО.
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