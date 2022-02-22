В Киеве неизвестные выстрелили в здание из РПГ-26. Событие произошло в ночь на 22 февраля в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее писали, что в Черновцах неизвестные обстреляли автомобиль во время движения. В результате инцидента ранены два человека, одного из нападавших задержали правоохранители.

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