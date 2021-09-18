В городе Черновцы посреди улицы мужчина с оружием обстрелял легковой автомобиль, в салоне которого находились дети. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, водитель пострадавшего автомобиля Daewoo Lanos пожаловался на шофера Volkswagen, который внезапно подъехал к его транспортному средству и открыл огонь. Известно, что между мужчинами возникла ссора, что и привело к инциденту.

Отмечается, что в момент стрельбы в автомобиле находились дети 8, 14 и 15 лет, а также трое взрослых. Вследствие стрельбы было разбито стекло передней и задней пассажирской двери, при этом, к счастью, никто не пострадал. Правоохранители арестовали 22-летнего стрелка, у которого изъяли пневматический пистолет и открыли уголовное дело по факту хулиганства.

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Кроме того, на левом берегу столицы группа злоумышленников напала на автомобиль, расстреляв его. одного из злоумышленников удалось арестовать на территории города Кременчуг, где для его поимки было задействовано спецподразделение "КОРД".

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