"Окупанти проти українських добрив": росіяни обстріляли Миколаївщину (фото) [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали удару по Миколаївщині.
"Оккупанты против украинских удобрений", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і опублікував фото вибуху.
Туча уже белая. Проверяем состав воздуха.
За словами очільника області, російські війська поцілили у склади з селітрою, повітря в області чисте.
Селитра/нитроамофоска. Воздух чист.
Нагадаємо, що Миколаїв готується до облоги міста окупантами.
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