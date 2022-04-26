"Миколаїв готується до облоги міста окупантами" - мер [ Редагувати ]
Росія перекидає війська та готує новий напад на Миколаїв. Місто постійно обстрілюють, росіяни все ще намагаються взяти його в облогу. Про це в інтерв'ю сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевича, пише "Українська правда".
Ми бачимо, що росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва.
Як нагадав Сєнкевич, у березні місто було оточено на дві третини.
російські війська підійшли до Південного Бугу, але наші змогли їх відсунути. Зараз росіяни знаходяться у маленькому секторі між Херсонською та Миколаївською областю на лінії Станіслав-Олександрівка.
За його словами у місті готують разом з військовими оборонні споруди: як на околицях міста, так і всередині.
Наші комунальні служби зараз виконують роль стройбата. Ми будуємо, заливаємо, бетонуємо.
Крім того, з полів витягують російську військову техніку.
"Вже витягнули 38 одиниць - серед них танки, пушки, машини. Все, що не встигають селяни розібрати, ми забираємо, ремонтуємо та передаємо ЗСУ", - сказав Сєнкевич.
Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення.
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