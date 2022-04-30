Досягти успіху на полі бою - вони не можуть, тож починають розстрілювати мирних людей. На Миколаївщині окупанти не можуть ані атакувати, ані просунутися - бої їх не пускають наші підрозділи. Тож орда вдається до вже звичних терористичних методів - здалеку накриває ракетами житлові квартали. Та попри постійні обстріли - миколаївці доводять, що їх не перемогти.

Що відбувається у місті - дивіться у репортажі Наталії Сінченко.

Українські захисники відтісняють російських окупантів. А рашисти вкривають вогнем усю область.

Оперативне командування "Південь":

На Миколаївщині населені пункти, звідки відступили рашисти, продовжують потерпати від їх же обстрілів. Їх війська, побоюючись наших підходів підрозділів, гатять по мирному населенню, в тому числі намагаючись ударити й по нашим позиціям.

Ворог б'є бездумно і хаотично. У дім Оксани ракета прилетіла посеред дня.

Оксана Голандська, мешканка Миколаєва:

Неожидала, что мне в дом залетит. Это страшно. Это хорошо, что у меня в доме восемь человек (двое детей малолетних). И никто не пострадал. Бог отвел, потому, что осколки были везде. Летело все.

Інший мешканець Миколаєва був на вулиці, коли в будинок залетіла касета від "Смерчу".

Произошли взрывы в области 100 м, кассетные взрывы от ракеты. Я стоял на улице, и вот сюда прилетел носитель от ракеты, и произошел взрыв. На улице сильно рвало. В облаках.

Вибухотехніки продовжують очищати територію регіону від снарядів, мін та вибухових пасток, залишених рашистами.

Володимир Козирев, вибухотехнік:

Це був РСЗВ. Запал "Ураган" - він працює, як вилітає з установки. Спрацьовує маршовий двигун. Він від'єднується від основного заряду і падає по траєкторії та може потрапити в будинок.

Щоб досягти хоч якогось просування, рашисти вдаються до будь-яких дій. Так, СБУ затримала групу диверсантів.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання з метою захоплення Південноукраїнської АЕС. Крім того, СБУ виявили поблизу Миколаєва ворожий схрон з протитанковим озброєнням. Тайник влаштували учасники російського ДРГ, які планували вчинення диверсій на території обласного центру.

Та навіть маленькі миколаївці доводять силу та стійкість українців. дев'ятирічний Сашко з мамою виїхав на Вінничину і написав оголошення, в якому пропонував допомогу за невеликі гроші. Фото дитини розлетілося, і небайдужі зібрали хлопчику понад 20000 тис. грн. Невдовзі з волонтерами зв'язалася мати Сашка і попросила передати гроші тому, кому вони потрібніші.

Ірина Каірова, мешканка Миколаєва: