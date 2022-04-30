На Миколаївщині окупанти не можуть ані атакувати, ані просунутися [ Редагувати ]
Досягти успіху на полі бою - вони не можуть, тож починають розстрілювати мирних людей. На Миколаївщині окупанти не можуть ані атакувати, ані просунутися - бої їх не пускають наші підрозділи. Тож орда вдається до вже звичних терористичних методів - здалеку накриває ракетами житлові квартали. Та попри постійні обстріли - миколаївці доводять, що їх не перемогти.
Що відбувається у місті - дивіться у репортажі Наталії Сінченко.
Українські захисники відтісняють російських окупантів. А рашисти вкривають вогнем усю область.
Оперативне командування "Південь":
На Миколаївщині населені пункти, звідки відступили рашисти, продовжують потерпати від їх же обстрілів. Їх війська, побоюючись наших підходів підрозділів, гатять по мирному населенню, в тому числі намагаючись ударити й по нашим позиціям.
Ворог б'є бездумно і хаотично. У дім Оксани ракета прилетіла посеред дня.
Оксана Голандська, мешканка Миколаєва:
Неожидала, что мне в дом залетит. Это страшно. Это хорошо, что у меня в доме восемь человек (двое детей малолетних). И никто не пострадал. Бог отвел, потому, что осколки были везде. Летело все.
Інший мешканець Миколаєва був на вулиці, коли в будинок залетіла касета від "Смерчу".
Произошли взрывы в области 100 м, кассетные взрывы от ракеты. Я стоял на улице, и вот сюда прилетел носитель от ракеты, и произошел взрыв. На улице сильно рвало. В облаках.
Вибухотехніки продовжують очищати територію регіону від снарядів, мін та вибухових пасток, залишених рашистами.
Володимир Козирев, вибухотехнік:
Це був РСЗВ. Запал "Ураган" - він працює, як вилітає з установки. Спрацьовує маршовий двигун. Він від'єднується від основного заряду і падає по траєкторії та може потрапити в будинок.
Щоб досягти хоч якогось просування, рашисти вдаються до будь-яких дій. Так, СБУ затримала групу диверсантів.
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання з метою захоплення Південноукраїнської АЕС. Крім того, СБУ виявили поблизу Миколаєва ворожий схрон з протитанковим озброєнням. Тайник влаштували учасники російського ДРГ, які планували вчинення диверсій на території обласного центру.
Та навіть маленькі миколаївці доводять силу та стійкість українців. дев'ятирічний Сашко з мамою виїхав на Вінничину і написав оголошення, в якому пропонував допомогу за невеликі гроші. Фото дитини розлетілося, і небайдужі зібрали хлопчику понад 20000 тис. грн. Невдовзі з волонтерами зв'язалася мати Сашка і попросила передати гроші тому, кому вони потрібніші.
Ірина Каірова, мешканка Миколаєва:
І мати каже, що да, вони біженці, вони з Миколаєва, вони у Тульчині, Вінницької області, але вони не потребують допомоги. Коли я зв'язалася з хлопчиком, розмовляла з ним. Він, розумієте, що дитина відчуває зміни на своєму житті, і мабуть, те, що мати тяжко працює. Зараз, він сприймає суб'єктивно, як чоловік і вирішив, що він повинен допомагати своїй сім'ї, своїй мамі.
по темі
Місто нескорених! "Азовсталь" продовжує тримати оборону. Тим не менш, в Маріуполі російські окупанти почали встановлювати свої порядки. Розповсюджують містом листівки з так званими "правилами життя" в окупації.
До жителів Каховки, а з нею - і всієї Херсонщини - звертаються наші захисники. Просять чекати й вірити.
Зафіксувати ворога, не полишаючи командного пункту. Точково зреагувати та максимально зберегти ресурси. Це ті завдання, які поставили перед собою члени цієї команди після 24 лютого.
Бійці 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади нагадали, що в Україні по копаному та садженому ні ходити, ні тим паче їздити оркам не можна. Влучний постріл з протитанкового ракетного комплексу і в БМП здетонував боєкомплект.
У кожному - віра у Збройні Сили, хтось складає вірші чи малює день майбутньої перемоги, інші ж у конверти з листами ховають улюблені шоколадки для відважних захисників.