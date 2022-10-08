На Херсонщині лікарні переповнені пораненими окупантами - Генштаб [ Редагувати ]
Російські війська зазнають суттєвих втрат на Херсонщині, лікарні на окупованій частині області не можуть впоратися з потоком поранених. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 жовтня.
Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал.
Генштаб повідомляє, що в суботу, 8 жовтня ЗСУ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни.
Ракетні війська і артилерія вразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 10 інших важливих об’єктів.
Авіація Сил оборони завдала 7 точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник "Орлан".
Нагадаємо, що з початку 7 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонщині від російських окупантів понад 500 кв. км території.
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