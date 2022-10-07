За 7 місяців повномасштабного вторгнення російських військ на території Херсонщини окупанти вбили 21 дитину, 36 - отримали поранення різного ступеня тяжкості. Та мешканці потерпають не лише через обстріли. Їх тероризують окупанти. Втім, наші військові просуваються уперед. З початку жовтня українські Збройні сили змогли деокупувати 500 кв. км Херсонської області.

Зі сльозами, квітами та синьо-жовтими прапорами зустрічають наших воїнів жителі визволених сіл. ЗСУзвільняють території на правому березі Дніпра. Вже зовсім трохи залишається до Берислава, Нової Каховки і самого Херсона.

Залишається ще певна кількість псячого війська немаленька, може 15 тисяч, може десь такого, з купою техніки, з купою боєзапасів, але з повними штанами того, що відбувається, коли та шпана біжить, біжить від нашого натиску, а через ріку перейти безперешкодно не може.

Аби рашисти так просто не подолали головну водну перепону, військові знову знищили дві ворожі переправи - понтонну та поромну - й поцілили по Антонівському мосту.

Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України:

У нас успіхи досить переконливі, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів і ми просуваємось далі. Є напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 км.

У Херсоні вибухнув готель, де базувалася окупаційна ФСБ. Згодом вибухи роздавались і в Олешках, ймовірно, і там мінус ще одна ворожа база.

Сергій Хлань, депутат Херсонської облради:

Російські військові намагаються тікати з Херсонщини, переміститись на лівий берег, щоб мати можливість у разі чого втекти в Крим. Від початку жовтня наші Збройні cили звільнили від рашистів 29 населених пунктів області і робота триває.

Успіхи наших військових деморалізують противника.

Щоб уціліти, росіяни здаються в полон. Українські військові вправно конфіскують у ворога й техніку. Загнаний в кут ворог цинічно опирається, обстрілюючи населені пункти

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Противник продовжує терор мирного населення, веде обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів прилеглих до лінії зіткнення, в глибокий тил спрямовує ракети і дрони.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як тридцяти населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Правдине, Мирне, Киселівка.

Орки продовжують терор: викрадають людей та майно. До того ж, після фейкових референдумів закрили виїзди з області!

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Вчора змогли виїхати лише 32 особи. За останні три дні всього 51 особа. Орки фактично тримають наших людей у заручниках, не даючи їм можливості втекти з обіймів "русского мира".

А коли доводиться тікати, згарбники заміновують об'єкти інфраструктури та будинки.

Звільнені від ординців села прочісують сапери. А військові крок за кроком, хоч і складно, просуваються вперед.