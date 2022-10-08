Збройні Сили України звільнили село Шевченківка на Херсонщині. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Шевченківка. Завдяки ЗСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор. Тут вже немає російських окупантів, які тероризували та вбивали. Найгірше для цих світлих людей позаду.

Очільник Херсонщини повідомив, що влада везе до звільнених від ращистів населених пунктів гуманітарну допомогу, а "люди отримають пенсії та інші грошові виплати".

Також готуємо деокуповані населені пункти до зими. Працюємо над тим, аби забезпечити людей дровами та "буржуйками".

Про те, що українські війська увійшли до Шевченківки, повідомлялося ще 4 жовтня.

Нагадаємо, що з початку 7 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонщині від російських окупантів понад 500 кв. км території.