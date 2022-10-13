Російські війська обстріляли місто Оріхів Запорізької області: зруйновано інфраструктуру і поранено 9 місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Вже вкотре мішенню ворога стає місто Оріхів. Масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні.

Ворог забрав життя жительки с. Преображенка, що поряд. До того ж маємо 9 поранених з Оріхова та 1 з Преображенки, ще 3 - у Степногірську.