В ніч проти четверга, 13 жовтня, окупанти обстріляли Миколаїв з С-300. Одна із ракет влучила у рятувальну човникову станцію. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Мер міста Олександр Сенкевич розповів про те, що від удару ракетою С-300 станція зруйнувалась. Під завалами була одна людина.

За словами Кіма, рятувальникам вдалося дістати чоловіка, проте він помер.

Стало відомо, що загиблий був працівником Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України. Вночі він перебував там на чергуванні.