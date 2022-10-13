Обстріл Миколаєва: через попадання в рятувальну станцію загинув чоловік [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 13 жовтня, окупанти обстріляли Миколаїв з С-300. Одна із ракет влучила у рятувальну човникову станцію. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Мер міста Олександр Сенкевич розповів про те, що від удару ракетою С-300 станція зруйнувалась. Під завалами була одна людина.
За словами Кіма, рятувальникам вдалося дістати чоловіка, проте він помер.
Стало відомо, що загиблий був працівником Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України. Вночі він перебував там на чергуванні.
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