У Запорізькому районі лунатимуть вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Фото: стоп-кадр із відео
У середу, 12 жовтня, у Запорізькому районі лунатимуть вибухи. Про це повідомляється у Telegram секретаря Запорізького городського уряду Анатолія Куртєва.
Рятувальники будуть знищувати залишки боєприпасів.
З 12:00 до 14:00 у населених пунктах Запорізького району фахівцями ДСНС будуть проведені контрольовані підриви залишків вибухонебезпечних предметів.
Мешканців просять зберігати спокій.
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