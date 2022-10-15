У Бєлгородській області під час обстрілу один зі снарядів потрапив у нафтобазу, внаслідок чого почалася пожежа. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет.

Губернатор також повідомив про те, що 14 снарядів влучили у прикордонний пункт Шебекіно. Про жертви не повідомляється.

Нагадаємо, напередодні частина Бєлгорода залишилася без світла після "прильоту" по ТЕЦ.