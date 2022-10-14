Частина Бєлгорода залишилася без світла після "прильоту" по ТЕЦ (відео) [ Редагувати ]
У деяких районах російського Бєлгорода зникло світло внаслідок пожежі на місцевій теплоелектростанції "Промінь". Про це повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.
После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место... Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.
ТЕЦ "Промінь" забезпечує близько 10% потреб Бєлгорода в тепловій енергії. Місцеві жителі повідомляють, що світло зникло у мікрорайоні "Харківська гора".
У місцевих пабліках пишуть, що по ТЕЦ вдарили ЗСУ. Опубліковано відео "прильоту".
Нагадаємо, напередодні у Бєлгороді уламки ракети впали на багатоповерхівку.
по темі
Масований ракетний обстріл, перебої з електрикою і віялові відключення. Українці побігли до магазинів та на ринки. Запасатися.
Знеструмленими після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня залишаються 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє ДСНС
Російська війська атакували дронами-камікадзе Ладижиську ТЕС у Вінницькій області. Про це повідомив очільник Вінниччини Сергій Борзов.
Диспетчерський центр "Укренерго" наразі не планує вводити обмежень енергоспоживання, ані в Києві та області, ані в інших регіонах. Однак українців закликають обмежувати споживання електроенергії вранці та ввечері
В ніч проти четверга, 13 жовтня, окупанти обстріляли Миколаїв з С-300