У Бєлгородській області рф "через людський фактор" сталася "детонація боєприпасу" внаслідок чого постраждали 14 людей. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие - 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Як повідомляє Mash, вибух стався у прикордонному селі Соболівка. Під час навчань на базі сільськогосподарської техніки "самовільно вистрілив гранатомет".

З 14 постраждалих 13 доставлені до лікарні, з них 11 цивільних та двоє військових. Шестеро росіян перебувають у ​​стані середньої тяжкості, у решти - легкі травми.

Нагадаємо, 15 вересня у прикордонному селі Нехотіївка Бєлгородської області рф через обстріли згорів митний термінал біля КПП.