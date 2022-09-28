На Бєлгородщині через постріл гранатомету постраждали 14 росіян [ Редагувати ]
У Бєлгородській області рф "через людський фактор" сталася "детонація боєприпасу" внаслідок чого постраждали 14 людей. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие - 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Як повідомляє Mash, вибух стався у прикордонному селі Соболівка. Під час навчань на базі сільськогосподарської техніки "самовільно вистрілив гранатомет".
З 14 постраждалих 13 доставлені до лікарні, з них 11 цивільних та двоє військових. Шестеро росіян перебувають у стані середньої тяжкості, у решти - легкі травми.
Нагадаємо, 15 вересня у прикордонному селі Нехотіївка Бєлгородської області рф через обстріли згорів митний термінал біля КПП.
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