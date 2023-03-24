На Житомирщині енергетики завершують ремонтні роботи, найближчим часом в області скасують тимчасові обмеження електроенергії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Найбільш напружена ситуація зараз у прифронтових районах. Там через обстріли, через фізичне пошкодження мереж населені пункти залишаютьмс без електроенергії певний час. Розуміємо, що це спрямована терористична тактика ворога. Нам вдалося за останні дні стабілізувати ситуацію на Київщині, включити додаткове обладнення. Тепер у Києві та Київській області обмеження електроенерії ми не прогнозуємо. А на Житомирщині завершуємо ремонтні роботи, найближчим часом житомирчани перестануть стикатися з таким явищем, як тимчасове обмеження електроенергії.

В "Укренерго" прогнозують зменшення споживання електроенергії в найближчі тижні завдяки потеплінню та проходженню опалювального сезону. Сприяє цьому і кампанія з безкоштовної заміни лам розжарювання на енергоощадливі LED-лампи.

За словами Кудрицького баланс в енергосистемі, яка тримається останні тижні, є "хиткою", тож першочергове завдання - відновлення генеруючих потужностей та децентралізація енергетики.