"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі та відновило електропостачання [ Редагувати ]
"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі, що дозволяє енергетикам відновити електропостачання Одеси та Одеського району. Про це повідомляє ДТЕК.
Станом на 17:00 вся критична інфрастуктура з електроенергією і наразі продовжуємо поступово заживлювати побутових клієнтів.
Енергетики роблять все можливе, щоб найближчим часом повністю повернути світло в регіоні.
На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла. Станом на 12:00 зі світлом були всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив, що енергопостачання Одеси планують відновити до кінця доби.
по темі
В Одесі школярам продовжили канікули через складну ситуацію з електроенергією. Учні залишаються вдома до кінця тижня, повідомила Одеська міськрада
Весь електротранспорт Києва 17 лютого повернувся на маршрути. Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах Києва працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних - 195
В Україні запрацювали два енергоблоки на АЕС, завдяки цьому знизиться дефіцит електрогенерації у мережі. Про це повідомив голова "Енергоатому" Петро Котін під час відвідин однієї зі станцій. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що всі ці заходи суттєво скорочують дефіцит електроенергії та скорочують кількість її відключень
Найбільше постраждала Дніпропетровська область, де доступ до світової мережі обвалився на 73%. На Полтавщині трафік упав на 72%, у Запоріжжі - на 70%, у Харкові - на 53%, на Хмельниччині - на 49%
Протягом трьох днів миють плафони та металеву конструкцію, натирають дев'ятсот кришталиків до райдужного сяйва і замінюють майже 200 ламп.