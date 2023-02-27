Одеса знову зі світлом

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі, що дозволяє енергетикам відновити електропостачання Одеси та Одеського району. Про це повідомляє ДТЕК.

Станом на 17:00 вся критична інфрастуктура з електроенергією і наразі продовжуємо поступово заживлювати побутових клієнтів.



Енергетики роблять все можливе, щоб найближчим часом повністю повернути світло в регіоні.

На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла. Станом на 12:00 зі світлом були всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив, що енергопостачання Одеси планують відновити до кінця доби.