Троє людей дивом вижили під час авіакатастрофи у Британії. Легкомоторний літак зачепився за залізничні лінії електропередач, спалахнув та упав на автомагістраль. Свідки пригоди одразу кинулися на допомогу постраждалим і витягли пілота та двох пасажирів з охопленого полум'ям повітряного судна.

Чоловік та двоє його дорослих дітей відбулися легкими ушкодженнями.

Рятувальники прибули на місце та загасили вогонь, але на завантаженому шосе утворився великий затор.