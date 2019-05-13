В авіакатастрофі у Британії вижили троє людей (відео) [ Редактировать ]
Троє людей дивом вижили під час авіакатастрофи у Британії. Легкомоторний літак зачепився за залізничні лінії електропередач, спалахнув та упав на автомагістраль. Свідки пригоди одразу кинулися на допомогу постраждалим і витягли пілота та двох пасажирів з охопленого полум'ям повітряного судна.
Чоловік та двоє його дорослих дітей відбулися легкими ушкодженнями.
Рятувальники прибули на місце та загасили вогонь, але на завантаженому шосе утворився великий затор.
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