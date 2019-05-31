Фото: zarya-lugansk.com

Луганская "Заря" объявила об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

53-летний наставник провел встречу с президентом луганчан Евгением Геллером, по итогам которой стороны решили прекратить сотрудничество.

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Отметим, что Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари" в ноябре 2011 году, а уже 2 мая 2012 года полноценно возглавил клуб.

Под руководством Вернидуба "черно-белые" достигли ранее небывалых высот: команда завоевала "бронзу" украинской Премьер-лиги (2017), участвовала в групповой стадии Лиги Европы, а также доходила до полуфинала и финала Кубка страны (2016).

По результатам нынешнего сезона "Заря", уступив в последнем туре "Мариуполю" (1:3), заняла 5-е место в чемпионате и начнет свои выступления в ЛЕ-2019/20 со второго раунда квалификации, где точно будет сеянной.

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