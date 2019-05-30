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Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Golazo de Gol.

По информации источника, футболист имеет крупные финансовые проблемы и намерен с ними разобраться, подписав контракт с одним из китайских клубов. В частности, речь идет о задолженности в 35 млн евро банку Banco Santander.

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Рамос взял кредит, на который приобрел участок земли на окраине Мадрида, чтобы начать на нем постройку жилых домов. Однако этой идее не суждено быть реализованой, так как городские власти не одобрили проект спортсмена на этой территории.



В настоящий момент ключевой защитник "сливочных" ведет переговоры с банком о погашении долга. Одним из вариантов является возвращение приобретенной земли. Тем не менее, он не устраивает футболиста, пожелавшего остаться владельцем участка, а за счет высокой зарплаты расчитаться по кредиту.

С одной стороны, Marca утверждает, что "Реал" готов рассмотреть предложения по трансферу Рамоса, а с другой - Зинедин Зидан, который рассчитывает на испанца в новом сезоне.

Рамос перешел в "королевский клуб" в 2005 году. В сезоне-2018/19 футболист сыграл 42 матча во всех турнирах, став автором 11 голов и 2 результативных передач.

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