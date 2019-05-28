Главный тренер "Милана" ушел со своего поста [ Редактировать ]
Легендарный итальянский клуб "Милан" заявил о том, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо покинул свой пост. 41-летний специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "Милана".
Руководство "россо-нери" намерено определиться с кандидатурой нового тренера до начала летнего турнира Международного кубка чемпионов и старта нового сезона Серии А.
"Я имел честь общаться с Гаттузо в последние шесть месяцев с момента моего прихода в клуб. Он приложил максимум усилий и работал неустанно в этом сезоне, всегда принимал на себя всю полноту ответственности и ставил клуб выше всего остального. Хочу от всего сердца поблагодарить Дженнаро", - сказал генеральный директор "Милана" Иван Газидис.
Отметим, что сегодня свой пост покинул и спортивный директор "россо-нери" Леонардо. Напомним, что Леонардо и Гаттузо являются знаменитыми в прошлом игроками "Милана". Гаттузо в качестве тренера возглавил "Милан" в ноябре 2017 года. Под его руководством клуб занимал шестое и пятое место в чемпионате Италии.
Раньше сообщалось о том, что главный тренер "Динамо" сделал заявление.
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