Блохин в инвалидной коляске шокировал болезненным видом [ Редактировать ]
Фото: sport-express.ua
29 мая состоялся долгожданный финал Лиги Европы, в котором "Челси" в английском дерби не оставил камня на камне от "Арсенала" (4:1).
Поединок посетил и легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин. При этом обладатель "Золотого мяча" прибыл на стадион в инвалидной коляске, чем поверг в шок своих почитателей, коих в столице Азербайджана очень много.
Отметим, что у экс-наставника сборной Украины давно имеются проблемы со спиной. Однако что послужило причиной использования специальной коляски для передвижения точно неизвестно.
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