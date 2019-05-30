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29 мая состоялся долгожданный финал Лиги Европы, в котором "Челси" в английском дерби не оставил камня на камне от "Арсенала" (4:1).

Поединок посетил и легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин. При этом обладатель "Золотого мяча" прибыл на стадион в инвалидной коляске, чем поверг в шок своих почитателей, коих в столице Азербайджана очень много.

Отметим, что у экс-наставника сборной Украины давно имеются проблемы со спиной. Однако что послужило причиной использования специальной коляски для передвижения точно неизвестно.

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