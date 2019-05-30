Вратарь "Арсенала" Петр Чех официально завершил карьеру. Финал Лиги Европы против "Челси" стал последним матчем для легендарного вратаря в качестве футболиста. Петр Чех не смог сдержать слез после поражения в финальном матче Лиги Европы против "Челси" (4:1), сообщает 24tv.ua.

"Игроки "Арсенала" не заслуживают подобного. Болельщикам даже не видно, сколько работы было выполнено футболистами за сезон, подальше от глаз общественности", - заявил Чех.

"Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграли финал и остались без Кубка. Однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Я хотел поднять кубок. До 30 числа я все еще игрок "Арсенала" и до тех пор никаких решений принимать не буду", - сказал футболист.

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