Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что для проведения переговоров президентов России и Украины необходимо, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые в "нормандском формате" договоренности, сообщает РБК.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", - отметил Лавров.

Лавров отметил, что Зеленский подтвердил переговоры в "нормандском формате".

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"Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится", - добавил он.

Глава российского МИД убежден, что прежде, чем планировать новую встречу в "нормандском формате", нужно сначала выполнить прежние договоренности.

"В "нормандском формате" на уровне четырех лидеров за последние четыре года были достигнуты конкретные договоренности о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения, а также об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в проведении на этих территориях выборов…До сих пор этого не сделано", - подчеркнул Лавров.

На вопрос, можно ли представить какую-либо дорожную карту того, что должна сделать украинская сторона, чтобы Москва согласилась на прямые переговоры, министр ответил, что есть договоренности "нормандского формата", они являются "непреложным условием движения вперед".

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на возвращение Кучмы в переговорный процесс по Донбассу, а также что Зеленский рассказал о планах по Донбассу.