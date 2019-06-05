Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию для достижения мира в стране. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Глава государства выразил благодарность Дональда Туска и президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру за приглашение в Брюссель и особое ощущение единства и взаимопонимания.

По словам главы государства, он вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в Украине, а инициированные им досрочные выборы в парламент призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы, которая пропитана коррупцией.

"Отдельным важнейшим направлением нашей и лично моей работы будет активизация борьбы с коррупцией, обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления. Среди своих приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидации международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - отметил он.

Президент Украины поблагодарил президента Европейского Совета за неизменную позицию ЕС в поддержке Украины и призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию с тем, чтобы вернуть мир в Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Туск обсудили ситуацию незаконно задержанных в России граждан Украины, в том числе 24 военных моряков, и совместные усилия для их освобождения. Также речь шла о возможности улучшения жизни украинский, проживающих на временно оккупированных территориях.

Дональд Туск сообщил, что во время встречи с Владимиром Зеленским обсуждались угрозы для безопасности Украины.

"Евросоюз будет оставаться на своем курсе и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы осуждаем решение России о предоставлении российского гражданства Украинское на Донбассе и жителям Крыма. Это противоречит Минским соглашениям", - отметил он.

По словам Президента Европейского Совета, Евросоюз в дальнейшем призывает Россию освободить незаконно задержанных граждан Украины, включая 24 моряками.

Также Дональд Туск подчеркнул, что Украина может полагаться на Европейский Союз, который будет оставаться ее лучшим другом и союзником.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отправил омбудсмена по правам ребенка с важным поручением в Грузию. а также Зеленский встретился с Могерини.