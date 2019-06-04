Второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, передает "УНН".

Второй президент Украины Леонид Кучма является авторитетным и опытным политиком, но при его возвращении в переговорный процесс по Донбассу важнее то, какую позицию занимает действующий президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сам по себе Кучма - весьма авторитетный деятель, опытный деятель, хорошо разбирающийся в этой проблематике. Но здесь очень важна концептуальная позиция главы украинского государства", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Рада не рассмотрела законопроект Зеленского об импичменте.