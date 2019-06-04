Переговоры по Донбассу: в Кремле отреагировали на возвращение Кучмы [ Редактировать ]
Второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, передает "УНН".
Второй президент Украины Леонид Кучма является авторитетным и опытным политиком, но при его возвращении в переговорный процесс по Донбассу важнее то, какую позицию занимает действующий президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сам по себе Кучма - весьма авторитетный деятель, опытный деятель, хорошо разбирающийся в этой проблематике. Но здесь очень важна концептуальная позиция главы украинского государства", - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Рада не рассмотрела законопроект Зеленского об импичменте.
по теме
Украина будет добиваться "урожайного перемирия" - Кучма
Одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров, должен стать вопрос безопасности в целом
Брифинг Зеленского и Кучмы: президент сделал важное заявление
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы
В Кремле назвали условие встречи в "нормандском формате"
Власти России отметили, что подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется
Незаконное обогащение: когда рассмотрят законопроект
Депутаты могут включить в повестку дня заседания Верховной Рады законопроект относительно незаконного обогащения
Встреча президентов Украины и Польши: что обсудят политики
Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Дуда