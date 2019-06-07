Украину накроет мощная магнитная буря [ Редактировать ]
В ночь с 8 на 9 июня на Украину обрушится сильная магнитная буря. Специалисты утверждают, что метеозависимых людей магнитная волна "догонит" 10 июня, в понедельник.
В этот день не рекомендуется загружать себя работой и не принимать грандиозных, судьбоносных решений.
Вот несколько действенных советов, которые помогут вам избавится от плохого самочувствия и усталости:
- пейте достаточно жидкости
- проветривайте помещение
- занимайтесь спортом ( совсем не важно, какие это будут занятия - приседания дома возле телевизора или тренировка со специалистом в зале)
- гуляйте на свежем воздухе минимум два часа
- очень важно - хорошо выспаться в этот день
- питайтесь правильно - не переедайте
- избегайте конфликтных и неприятных ситуаций
Что такое метеозависимость?
Метеозависимость - не болезнь, но она влияет на самочувствие человека и причиняет множество неудобств. Иногда настолько, что человек "выпадает" из обычной жизни и буквально не может встать с постели по несколько дней.
Многие метеозависимые люди уже успели ощутить на себе все прелести осени. Плохое самочувствие, слабость, пульсирующая боль в висках. Так, что же делать, если болит голова на погоду. А также как победить метеозависимость .
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