В ночь с 8 на 9 июня на Украину обрушится сильная магнитная буря. Специалисты утверждают, что метеозависимых людей магнитная волна "догонит" 10 июня, в понедельник.

В этот день не рекомендуется загружать себя работой и не принимать грандиозных, судьбоносных решений.

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Вот несколько действенных советов, которые помогут вам избавится от плохого самочувствия и усталости:

пейте достаточно жидкости

проветривайте помещение

занимайтесь спортом ( совсем не важно, какие это будут занятия - приседания дома возле телевизора или тренировка со специалистом в зале)

гуляйте на свежем воздухе минимум два часа

очень важно - хорошо выспаться в этот день

питайтесь правильно - не переедайте

избегайте конфликтных и неприятных ситуаций

Что такое метеозависимость?

Метеозависимость - не болезнь, но она влияет на самочувствие человека и причиняет множество неудобств. Иногда настолько, что человек "выпадает" из обычной жизни и буквально не может встать с постели по несколько дней.

Многие метеозависимые люди уже успели ощутить на себе все прелести осени. Плохое самочувствие, слабость, пульсирующая боль в висках. Так, что же делать, если болит голова на погоду. А также как победить метеозависимость .