Через рясні дощі в Україні затопило кілька областей. На Івано-Франківщині у водяній пастці опинилися населені пункти Косівського, Коломийського та Тлумацького районів. На Херсонщині негода полонила село Маячка.

У воді - будинки та присадибні ділянки Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Сьогодні ж - зливи з градом очікуються в деяких районах Житомирщини, Вінниччини та Одещини.

Наслідки негоди й досі на подвір'ях людей. Вода до півметра. Пройти тут без ось таких рибальських чобіт просто не вийде.

Вода прийшла миттєво, розповідає пані Олександра. У жінки повністю затопило город, господарські приміщення. У підвалі води й зараз по самі вінця. Каже: ще трохи - й затопило б хату.

"Там у нас річечка Дзвинарка називається. От звідти і прийшла вода. З пшениці почала вода йти і то що бачите, вже впала на 10 сантиметрів. А було о так ми вище коліна бродили", - говорить Олександра Рибчук, жителька села Матеївці.

Від самого ранку відкачує воду й пан Василь. Чоловік - підприємець. Дорогу техніку, яку зберігав у підвалі всю залило. Рятувати допомагали сусіди.

"Дуже швидко прибувала, ми в мішки набирали пісок, клали тут щоб вода сюди не йшла. Вода через вікна сюди пішла. Ми по коліна тако у воді ходили", - говорить Юрій Кобилюк, сусід, житель села Матеївці.

У сільраді вважають причиною потопу тут стали не зливи. А прорив дамби в одному із сусідніх сіл.

"Це прийшов вал, звідки ми не знаємо, це прийшло десь із того боку, з Камянки, з Турки. Міст тут припер воду і вона пішла по хатах. Десь мав бути якийсь прорив звідти воно прийшло полями не знаємо звідки", - говорить Михайло Підлетейчук, завідувач господарства Матеївецької ОТГ.

Загалом на Прикарпатті, через сильні зливи, які пройшли напередодні, підтопило близько двох сотень обійсть.

"Стихія також завдала школи об'єктам інфраструктури, зруйновано три автомобільних переїзди в Косівському районі. Пошкоджено також один міст на Косівщині та міст в Коломийському районі", - говорить Світлана Бабушкіна, прессекретар обласного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

На Буковині велика вода почала прибувати напередодні ввечері. Найбільше дісталося жителям села Тисівці неподалік Чернівців. Там через раптову зливу з берегів вийшла місцева річка.

"Там видно, що десь отак було в цій будівлі, позатоплювало. В цих людей видно по стіні - бачите, стіна мокра - до вікна 30 сантиметрів не дійшло. Все було у воді", - говорить Юрій Аксентій, житель села Тисівці.

Добряче підтопило будівлю ось цього ресторану, розташованого прямо на березі річки. Багно розчищають і сьогодні.

"Просто збираємо, висипаємо, миємо це все, прибираємо. Що ми можемо ще робити?"

Загалом у Тисівцях затопило 60 домогосподарств, знесені два мости, пошкоджені залізничні переїзди. Підраховують збитки і в сусідньому селі.

"Я думаю, що від 5 млн і вище - ця сума уже потрібна для того, щоб було. А вже мости державного значення - це вже фахівці мають зробити. Нам треба кошторисну документацію зробити", - говорить Василь Тодоренчук, сільський голова Великокучурівської ОТГ.

Розливаються річки й на Дніпропетровщині. Від підтоплень потерпають жителі селища Широке.

"На сьогоднійшній день в мене вже в будинку муляки вище кісточок. Все плаває, нідочого не долізиш, туалетом не воспользуешься, так само і ванною. А де ж ночувати. На кухонному столі ми спали сидячи", - говорить Наталія, жителька селища Широке.

У водяній пастці опинилися 55 подвір'їв та 20 будинків. Уже другу добу рятувальники викачують воду. Кажуть: якщо не буде дощів до кінця тижня з усім упораються.