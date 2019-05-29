Магнитные бури: опасные даты июня [ Редактировать ]
В июне Украину накроют сразу несколько магнитных бурь. О том, когда их ожидать, пишет "Главред".
3 июня ожидается первая сильная магнитная буря.
8 июня из-за колебаний может ощущаться слабость и наблюдаться снижение работоспособности.
9 июня прогнозируют сильную магнитную активность. Поэтому метеозависимым людям советуют принимать лекарства заранее.
10 июня еще будут ощущаться последствия прошлой бури.
27-30 июня метеозависимым людям советуют быть осторожными. Магнитная активность в эти дни будет 4-5 баллов.
Полный календарь магнитных бурь на май смотрите тут.
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