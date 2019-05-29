В июне Украину накроют сразу несколько магнитных бурь. О том, когда их ожидать, пишет "Главред".

3 июня ожидается первая сильная магнитная буря.

8 июня из-за колебаний может ощущаться слабость и наблюдаться снижение работоспособности.

9 июня прогнозируют сильную магнитную активность. Поэтому метеозависимым людям советуют принимать лекарства заранее.

10 июня еще будут ощущаться последствия прошлой бури.

27-30 июня метеозависимым людям советуют быть осторожными. Магнитная активность в эти дни будет 4-5 баллов.

Полный календарь магнитных бурь на май смотрите тут.