Активность Солнца несколько изменилась за последние сутки. Между тем, это не существенно повлияло на состояние магнитосферы, она находится в спокойном, стабильном состоянии. Периодические небольшие возмущения геомагнитного поля не повлияют на здоровье людей, сообщает Joinfo.ua.

Прогноз на 5 июня:

Вероятность магнитных бурь - 5%;

Скорость солнечного ветра - 307,9 километра в секунду;

Плотность - 9,3 протона на сантиметр кубический;

Число солнечных пятен - 0.

Раньше сообщалось о том, что в Украину движется мощная магнитная буря. А также смотрите самые опасные дни в июне.