Магнитные бури: прогноз на 5 июня [ Редактировать ]
Активность Солнца несколько изменилась за последние сутки. Между тем, это не существенно повлияло на состояние магнитосферы, она находится в спокойном, стабильном состоянии. Периодические небольшие возмущения геомагнитного поля не повлияют на здоровье людей, сообщает Joinfo.ua.
Прогноз на 5 июня:
Вероятность магнитных бурь - 5%;
Скорость солнечного ветра - 307,9 километра в секунду;
Плотность - 9,3 протона на сантиметр кубический;
Число солнечных пятен - 0.
Раньше сообщалось о том, что в Украину движется мощная магнитная буря. А также смотрите самые опасные дни в июне.
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