Авиакатастрофа в "Шереметьево": следователи назвали причину [ Редактировать ]
Следователи назвали причину катастрофы в московском аэропорту "Шереметьево"самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС.
Так, основной причиной трагедии считают ошибку пилотов.
"Следствие по делу об авиационном происшествии с самолетом Sukhoi Superjet в Шереметьево продлится еще год-полтора. Это связано с необходимостью проведения большого комплекса летных и авиационно-технических экспертиз. Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов", - сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что, согласно опубликованному 14 июня предварительному отчету Межгосударственный авиационный комитет, в лайнер через несколько минут после взлета попала молния, что повлекло потерю автоматического управления самолетом и проблемы со связью.
Экипаж не счел эту ситуацию нештатной и принял решение вернуться в Шереметьево, несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. При посадке самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего подломились стойки шасси и произошел пожар.
Напомним, 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
Позже на сайте аэропорта "Шереметьево" опубликовали поминутную хронологию катастрофы.
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