Трагедия в "Шереметьево": экипаж рассказал подробности [ Редактировать ]
Выжившие члены экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в московском аэропорту "Шереметьево", в эфире российского телеканала рассказали об обстоятельствах катастрофы.
По словам бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, после взлета самолет попал в тучу, где шел сильный град: "В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро".
По ее словам, после жесткого приземления люди начали вставать со своих мест и продвигаться к выходу, несмотря на то, что самолет был еще на скорости. По словам стюардессы, эвакуация началась сразу после остановки.
В свою очередь, командир экипажа Денис Евдокимов рассказал, что в результате удара молнии произошла потеря радиосвязи, и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления.
"Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", - сказал Евдокимов.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, стало известно, что на борту находилась гражданка Украины.
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