В среду, 17 июля, на синей ветке метрополитена в Киеве, временно прекращали движение из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Инцидент произошел на станции метро "Олимпийская". Движение поездов останавливалось на четыре минуты.

"Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", - проинформировал метрополитен позже.

Сейчас метро работает в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что на станции метро "Оболонь" произошло ЧП. В результате чего 5 станций метро были закрыты.