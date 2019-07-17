В киевском метро произошло ЧП: поезда остановили [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, на синей ветке метрополитена в Киеве, временно прекращали движение из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Инцидент произошел на станции метро "Олимпийская". Движение поездов останавливалось на четыре минуты.
"Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", - проинформировал метрополитен позже.
Сейчас метро работает в обычном режиме.
Ранее мы писали о том, что на станции метро "Оболонь" произошло ЧП. В результате чего 5 станций метро были закрыты.
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