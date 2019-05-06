Трагедия в "Шереметьево": в СК РФ назвали версии крушения лайнера [ Редактировать ]
Крушение самолета в "Шереметьево" могло произойти из-за технической неисправимости и недостаточной квалификации пилотов. Об этом заявила представитель Следкома РФ Светлана Петренко.
"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - говорится в сообщении.
Отметим, найдены оба "черных ящика" аварийного Superjet, они в нормальном состоянии. Расшифровка может занять от двух недель до месяца.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Позже пилот рассказал подробности аварии.
по теме
"Звонили родным и кричали": стюардесса рассказала жуткие подробности
Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, который совершил аварийную посадку в "Шереметьево", погиб 41 человек
Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео горящего самолета
В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку
Трагедия в "Шереметьево": пилот рассказал подробности аварии
По его словам, в самолет действительно ударила молния: "Яркая вспышка, хлопок"
В России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом
На борту пассажирского самолета Boeing-737 находились 100 человек
В Канаде разбился частный самолет, есть погибшие
Расследование причин крушения продолжается