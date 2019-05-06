Крушение самолета в "Шереметьево" могло произойти из-за технической неисправимости и недостаточной квалификации пилотов. Об этом заявила представитель Следкома РФ Светлана Петренко.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - говорится в сообщении.

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Отметим, найдены оба "черных ящика" аварийного Superjet, они в нормальном состоянии. Расшифровка может занять от двух недель до месяца.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Позже пилот рассказал подробности аварии.