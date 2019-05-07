В результате трагедии в "Шереметьево" погиб украинский моряк Роман Власов из Крыма вместе со своей женой. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на странице в Facebook.

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Отмечается, что моряк в 2014 году предал Украину и перешел на службу в российскую армию. По словам "Штирлица", Власов направлялся на авианосец "Адмирал Кузнецов".

"Крымчанин Роман Власов погиб вместе с женой во время пожара в Шереметьево. Роман Власов, предатель, перешедший на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы – крейсер "Адмирал Кузнецов" в город Североморск", - говорится в сообщении.

В базе "Миротворца" указывается, что Власов проходил военную службу в ВМС Украины на территории Крыма и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. Также отмечается, что у него все еще был паспорт гражданина Украины.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, стало известно, что на борту находилась гражданка Украины.