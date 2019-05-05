Пассажирский самолет аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщает "Интерфакс".

"Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Проводится эвакуация по надувным трапам 73 пассажиров и экипажа самолета, добавил собеседник агентства.

Хвост воздушного суда был охвачен пламенем, от него поднимался столп черного дыма.

Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.

МЧС России официально подтвердило, что в результате пожара и экстренной посадки самолета есть пострадавшие.

Ранее писали, что в аэропорту ЮАР экстренно приземлился горящий самолет.