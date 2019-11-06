Любовь - это прекрасное чувство, которое наполняет нас изнутри. Но фраза "мы расстаемся" может застать вас врасплох. Поэтому, нужно знать, какие знаки зодиака способны на такое.

Телец

Если у вашего партнера все также горят глаза, поводов для беспокойства нет. Но если вы не уверены, время бить тревогу. Этот знак зодиака может неожиданно для себя решить расстаться и не сообщить вам. Он просто уйдет, чтобы не причинить никому боли.

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Близнецы

Если ваша половинка постоянно задерживается на работе и занята на выходных, значит время задуматься. Близнецы меньше уделяю внимания, если их чувства остыли.

Рак

Когда Рак теряет интерес, он никогда не скажет вам об этом. Если он стал меньше уделять внимания и смеятся над вашими шутками, скорее всего, вы ему больше не интересны.