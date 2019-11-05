Какому знаку зодиака везет в бизнесе [ Редактировать ]
Часто в жизни бывает так, что все обстоятельства против вас. Но удачливый человек обходит неприятные ситуации стороной. Удача является одной из главных составляющих успеха. Так какой же знак зодиака самый удачливый?
Овен
Этот знак зодиака родился везунчиком, поэтому ему всегда и везде везет. Фортуна любит Овнов за их веселый настрой к жизни.
Стрелец
Их судьба складывается благоприятным образом, даже если они не прикладывают к этому никаких усилий.
Козероги
Представители этого знака обречены на успех в бизнесе, поскольку они настроены на результат и достижение новых целей.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре.
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