Какой знак зодиака способен на измену [ Редактировать ]
Доверится близкому человеку бывает трудно, но никто не ожидает от самых близких ударов в спину. Измена считается наиболее частой причиной разводов. Так какой же знак зодиака способен на измену?
Овен
Этот знак зодиака очень не постоянен и противоречив. Он никогда не будет на 100% верен своей половинку, поскольку ему не хватает драйва и эмоций в жизни.
Рак
Люди з таким знаком зодиака способны на измену, если они очень несчастны в отношениях. Они будут искать поддержки и ласки на стороне, чтобы заглушить свою душевную боль. Необходимо больше уделять им внимание и чаще говорить "Я люблю тебя".
Читайте также какой знак зодиака самый опасный.
по теме
Ситуация с электроснабжением в Донецкой и Луганской областях – саботаж и преступление – Волынец
Глава независимого профсоюза горняков призвал президента и премьер-министра вмешаться в ситуацию с электроснабжением Донецкой и Луганской областей
Погода на 27 октября: синоптики дали прогноз
В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 - +17 градусов
Гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака
Судьбу человека часто связывают с тем, под какой звездой он родился
27 октября: какой сегодня праздник
27 октября - 300-й день года (301-й в високосные годы) в григорианском календаре
В Харькове трагически скончался молодой парень
Известно, что происшествие случилось на улице Ахсарова