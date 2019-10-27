Доверится близкому человеку бывает трудно, но никто не ожидает от самых близких ударов в спину. Измена считается наиболее частой причиной разводов. Так какой же знак зодиака способен на измену?

Овен

Этот знак зодиака очень не постоянен и противоречив. Он никогда не будет на 100% верен своей половинку, поскольку ему не хватает драйва и эмоций в жизни.

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Рак

Люди з таким знаком зодиака способны на измену, если они очень несчастны в отношениях. Они будут искать поддержки и ласки на стороне, чтобы заглушить свою душевную боль. Необходимо больше уделять им внимание и чаще говорить "Я люблю тебя".