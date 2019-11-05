В каком возрасте знаки зодиака встретят настоящую любовь [ Редактировать ]
Некоторые знаки зодиака решают, что их первая любовь предназначена судьбой. Но иногда бывает так, что только в зрелые годы люди находят свою вторую половинку. Так в каком же возрасте знаки зодиака находят свою любовь?
Рак
Раки ищут свою любовь с юного возраста и они могут ее встретить даже в 15 лет. Такой ранний возраст их не пугает.
Овен
Овны встречают свою любовь примерно в 20-21 год, когда они достаточно созрели, но еще находятся в поисках себя.
Телец
Тельцы могут встретить свою половинку в 16 лет, но быть готовым к серьезным отношениям они сразу не будут. Поэтому, с этим знаком зодиака нужно немного подождать.
Ранее сообщалось о том, какому знаку зодиака везет в бизнесе.
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