Трильйон під матрацами: куди поділася астрономічна сума готівкових доларів у США [ Редактировать ]
Трильйон під матрацами. Чи правда, що в Америці зникла астрономічна сума готівкових доларів, - хвилюється місцева преса. Пояснення довелося давати особисто міністру фінансів США. Куди ж поділися гроші? Дмитро Анопченко розібрався в ситуації.
На цій фабриці в самому центрі Вашингтона друкують долари. 7 мільярдів купюр на рік. З конвеєра сходять аркуші по 18 купюр - їх потім лише розрізати треба і номери нанести. При собівартості однієї купюри всього 10 центів - виготовляють різний номінал, але здебільшого "сотні". Це найпопулярніша в усьому світі купюра. Цехів таких всього два в Америці - другий розташований у Fort Worth, в Техасі. Влада давно планує столичну фабрику реконструювати і перенести за місто. І з міркувань безпеки хочуть навколо новий периметр звести і в зв'язку з новими викликами. Адже, як пишуть ЗМІ, центробанки всього світу щороку додають у економіку до 100 мільярдів доларів електронних грошей, а ось аналогічні суми готівки і дорогоцінних металів з обігу "зникають".
Почувши про цю статистику і помноживши на кількість років, преса і нарахувала, що стодоларові паперові купюри на півтора трильйона повинні були кудись пропасти. Історію про "зниклий трильйон" друкували багато ЗМІ. Грошове питання хвилює всіх. Тому отримавши ексклюзивне інтерв'ю міністра фінансів США, в ефірі FoxNews його саме про це зараз і запитують.
"Стодоларові купюри в основному пропали. Їх доля невідома. І виникає питання - а що сталося з півтора трильйонами готівкових доларів у купюрах по сто доларів? ".
"Все стає цифровим, всі платежі - електронні, але попит на американську готівку лише зростає. І ці стодоларові купюри просто складені в банківських скриньках по всьому світу. І зокрема в країнах з нестабільною економікою ви можете тримати долари і нічого не втрачати. Так що по всьому світу дуже багато "Бенджамінів"", - говорить Стівен Мнучін, міністр фінансів США.
Тобто Мнучін все-таки впевнений, що гроші нікуди не зникли, навіть якщо їх переміщення у Казначействі і простежити не можуть, просто вони у людей на руках, в банках і, так би мовити, "під матрацами". За офіційною статистикою, до 80% стодоларових банкнот обертаються зараз за межами США. Служби фінансового моніторингу по всьому світу роблять все можливе, щоб безготівкових операцій ставало більше: так простіше транзакції тримати під контролем і з несплатою податків боротися. Але для Сполучених штатів вільне поширення готівкових доларів - питання принципове. Мінфін якраз максимально зацікавлений в тому, щоб в різних куточках світу гроші в готівці зберігали.
Тому з одного боку сенсації не вийшло - півтора трильйона все-таки нікуди не пропали. Їх люди за межами США тримають на чорний день або як засіб накопичення і це підтвердив Стівен Мнучін. З іншого - сенсація якраз в тому, як багато американської валюти по всьому світу і як сильно ми всі, не тільки країни, а й пересічні люди, залежимо від економіки США.
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