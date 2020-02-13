Коронавирус "зацепил" мобильные технологии [ Редактировать ]
Самая большая в мире выставка мобильных технологий Mobile World Congress (MWC 2020) не состоится. Ее отменили из-за распространения коронавируса. Об этом заявил директор GSMA Джон Гофман.
Выставка должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля 2020 года.
"Принимая во внимание здоровую среду в Барселоне и в стране, которая принимает выставку, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, так как глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным проведение мероприятия", - отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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