Самая большая в мире выставка мобильных технологий Mobile World Congress (MWC 2020) не состоится. Ее отменили из-за распространения коронавируса. Об этом заявил директор GSMA Джон Гофман.

Выставка должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля 2020 года.

"Принимая во внимание здоровую среду в Барселоне и в стране, которая принимает выставку, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, так как глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным проведение мероприятия", - отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.