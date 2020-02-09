В воскресенье, 9 февраля, новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины. Об этом сообщает The Mainichi.

Отмечается, что у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.

По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.

Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.