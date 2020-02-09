На лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 февраля, новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины. Об этом сообщает The Mainichi.
Отмечается, что у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.
По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.
Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
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